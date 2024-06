Lega Serie A, il report sui migliori goleador della scorsa stagione

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota su Dusan Vlahovic, calciatore della Juventus e bomber del campionato.

Il sito ufficiale della Lega Serie A, ha pubblicato una nota sulla Juve e su Vlahovic. Ecco il comunicato: “Dusan Vlahovic si è posizionato secondo nella classifica marcatori della Serie A TIM, realizzando 16 gol in 33 presenze – record personale in maglia bianconera – di cui ben 10 nel 2024: il classe 2000 è stato l’unico giocatore in grado di raggiungere la doppia cifra in questo anno solare nella competizione. Il centravanti serbo, rispetto alla prima annata vissuta sotto la Mole, ha aumentato il peso specifico dei propri gol ed è cresciuto in termini di partecipazione alla produzione offensiva del team. Vlahovic risulta, infatti, il primo giocatore della Serie A per punti guadagnati grazie alle proprie reti (14), e il terzo per la percentuale dei gol segnati sul totale di squadra (30%), dietro solo a Zapata e Gudmundsson. Ancora, il 9 bianconero è stato il secondo del campionato per tiri tentati (110) e quinto per partecipazioni ai tiri (139)”.