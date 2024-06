La carica della Juve sui social: “Vlahovic a caccia del successo”

Attraverso i social, la Juventus ha caricato la sfida di Vlahovic: l'attaccante della Nazionale Serba scende in campo oggi contro la Slovenia

Alle ore 15, la Serbia di Dusan Vlahovic va a caccia della prima vittoria in questo Europeo nella sfida contro la Slovenia. La partita, che dovrebbe disputarsi nonostante la posizione della federcalcio serba dopo i gravi cori croati e albanesi, è stata esaltata anche dalla Juventus.

La carica della Juventus per Vlahovic

Tramite i propri canali social, la Juventus non ha rinunciato a fare il tifo per il proprio bomber: “Pronti per la prossima sfida, La Serbia di Dusan Vlahovic va a caccia di un successo contro la Slovenia“. Vlahovic sarà l’unico rappresentante della Juve per la Nazionale serba dopo l’infortunio rimediato da Filip Kostic nella prima partita della competizione.