Calciomercato Juve, Giuntoli studia il maxi scambio con il Napoli

Cristiano Giuntili starebbe lavorando su un clamoroso scambio di calciomercato: se l'affare andasse in porto si muoverebbero ben 5 giocatori

Il calciomercato della Juventus potrebbe iniziare all’insegna dei maxi scambi. Il primo, quello che condurrebbe in bianconero Douglas Luiz e Samuel Iling-Junior insieme a Enzo Barrenechea all‘Aston Villa sarebbe già in fase conclusiva. Un altro, molto più clamoroso e difficile, potrebbe invece dar seguito al primo. Su di esso, secondo quanto riportato da Radio Radio, Cristiano Giuntoli ci starebbe lavorando davvero.

Giuntoli prova a spostare cinque elementi

Innanzitutto, l’altro club coinvolto nell’affare sarebbe il Napoli di Aurelio De Laurentiis, una società non semplice con cui trattare e dalla grande rivalità nazionale. I giocatori messi sul piatto sarebbero invece ben cinque. La Juventus offrirebbe i cartellini di Dean Huijsen, Matias Soulè e Federico Chiesa per arrivare a Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia. E non è finita qui. Pochi minuti fa è arrivata un’altra grossa notizia sul calciomercato Juventino riportata da Sky Sport <<<