Lega Serie A, record e curiosità dell’ultima giornata

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle statistiche della Juve.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Juve. Ecco il comunicato: “Contro nessuna squadra la Juventus ha vinto più partite in Serie A rispetto che contro la Lazio (87 successi, come contro l’Inter). La Juventus ha subito un solo gol in questo campionato e non era mai riuscita a incassare così poche reti dopo otto partite in un singolo torneo di Serie A (precedentemente due nel 1966/67, 1986/87, 2004/05 e 2005/06). Tutti i tre gol su rigore realizzati da Khvicha Kvaratskhelia in Serie A Enilive sono arrivati in trasferta. Presenza numero 300 per Matteo Politano in Serie A. Mateo Retegui ha segnato otto gol in queste prime otto giornate: solo un giocatore nella storia dell’Atalanta era arrivato a questa cifra di reti nelle prime otto partite del club in un torneo di Serie A (Karl Aage Hansen, 9 gol nel 1949/50)”.

Sugli altri club di A

“Mateo Retegui è il secondo giocatore italiano a segnare almeno 8 gol nelle sue prime 8 partite in assoluto con la maglia di un singolo club nell`era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) dopo Luca Toni (nove reti nelle prime 8 con la Fiorentina 2005/06). La Fiorentina ha segnato sei reti in una trasferta di Serie A per la prima volta dal 9 ottobre 1966, 6-2 contro il Venezia. La Fiorentina ha segnato cinque gol con giocatori italiani in un match di Serie A (escluse autoreti) per la prima volta dall’11 settembre 1983, contro il Napoli (Gabriele Oriali, tripletta di Paolo Monelli e Pasquale Iachini). Il Torino ha registrato quattro incontri di fila di Serie A Enilive con almeno due gol realizzati per la prima volta dal periodo settembre-novembre 2020 (cinque in quel caso, con Marco Giampaolo in panchina). Prima di quello odierno di Viola, l’ultimo gol su punizione diretta del Cagliari in Serie A Enilive risaliva a quello di Joao Pedro contro il Verona il 2 aprile 2022”.