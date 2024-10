UFFICIALE – Rinnovo di contratto di Perin con la Juventus

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha comunicato il raggiungimento dell'intesa per il rinnovo di contratto di Mattia Perin

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha comunicato il raggiungimento dell’accordo con il portiere Mattia Perin per il prolungamento di contratto in bianconero. Dopo la grande prestazione personale contro lo Stoccarda, non sufficiente però a evitare la sconfitta contro i tedeschi, per l’estremo difensore arriva la bella notizia del rinnovo. Per comunicare l’avvenuta intesa, la società bianconera ha utilizzato le stesse parole del giocatore espresse a fine della partita di Champions League. Perin prosegue la sua storia alla Juve fino al 30 giugno 2027.

La nota della Juventus

“Non mi sento un secondo portiere ma un co-titolare, ed è il Mister e la società che mi fanno sentire in questo modo; sta a noi dimostrare con il lavoro di essere tutti possibili titolari. D’altronde, se si gioca tantissimo, è giusto che tutti siano a disposizione sempre: fra noi portieri ci spingiamo ogni giorno a migliorarci. Io personalmente sto benissimo, cerco di portare un po’ di esperienza e, appunto, passione in tutto quello che faccio”.