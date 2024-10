Lega Serie A, buon compleanno a Nelson Dida: gli auguri

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sul compleanno di Nelson Dida, toccando tanti temi.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sul compleanno di Dida, ex calciatore, che ha giocato diversi anni nel Milan e nella Nazionale brasiliana, vincendo diversi trofei. Ecco il comunicato: "TANTI AUGURI! Lunedì 7 ottobre 1973: buon compleanno Dida. Nelson de Jesus Silva, che compie 51 anni, è stato campione del mondo con la nazionale brasiliana nel 2002".

Un riassunto della carriera di Nelson Dida

"L'ex portiere del Milan ha giocato 206 partite in Serie A con i rossoneri vincendo uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiano, due Champions League, due Coppe del Mondo per club e due Supercoppe Uefa. 1995: buon compleanno Petar Stojanovic (Empoli) 1999: buon compleanno Rui Modesto (Udinese) ACCADDE OGGI 1973: comincia la Serie A 1973/74: a fine stagione la Lazio vince per la prima volta lo Scudetto mentre Giorgio Chinaglia si aggiudica il titolo di capocannoniere con 24 reti.