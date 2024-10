Lega Serie A, i record dell’ultima giornata: protagonista la Juve

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Juventus, parlando anche dell'imbattibilità.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Juve. Ecco il comunicato: “Non avendo subito gol contro il Genoa, la Juventus è diventata la squadra con l’imbattibilità più lunga (540’) a inizio torneo nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) in Serie A. In generale, solo cinque squadre superano i bianconeri in questa classifica: Cagliari 1966/67 (712 minuti), Milan 1993/94 (690), Bologna 1946/47 (663), Napoli 1970/71 (590) e Inter 1972/73 (563). Per la prima volta nella sua storia, la Juventus ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle prime sei partite stagionali di Serie A. Tra i giocatori che hanno segnato almeno tre gol in questa stagione nei cinque principali campionati europei, solamente Lamine Yamal (luglio 2007) è più giovane di Santiago Castro (settembre 2004). Dal suo esordio in Serie A Enilive (stagione 2021/22), tra i centrocampisti solamente Teun Koopmeiners e Ruslan Malinovskyi (nove ciascuno) hanno segnato più gol dalla distanza rispetto a Lazar Samardzic (sette)”.

Le altre statistiche

“Nuno Tavares è il primo giocatore a servire quattro assist nelle prime quattro presenze di Serie A Enilive da quando il dato è disponibile (dal 2004/05). La Lazio non ha perso alcuna delle ultime sei trasferte contro il Torino in campionato (4V, 2N), già striscia record per i biancocelesti in casa dei granata in Serie A. Niccolò Pisilli (settembre 2004) è il più giovane calciatore italiano a trovare la rete in questa Serie A Enilive. Joel Pohjanpalo è il primo giocatore del Venezia a trovare la rete per due presenze di fila in Serie A Enilive da Thomas Henry nel maggio 2022 (v Salernitana e Bologna). Patrick Cutrone è solo il secondo giocatore del Como ad aver segnato una marcatura multipla in un match di Serie A dall`inizio degli anni `90 ad oggi dopo Nicola Amoruso, che ci riuscì il 23 marzo 2003 contro il Bologna – entrambe doppiette. Il Como ha segnato almeno tre gol in due partite consecutive di Serie A Enilive per la seconda volta nel massimo campionato: la prima nella stagione 1951/52 (due anche in quel caso, vs Legnano e Udinese). L’Empoli ha conquistato 10 punti nelle prime sei giornate di questa Serie A Enilive (2V, 4N), eguagliando la propria miglior partenza di sempre in Serie A dopo le prime sei gare giocate (10 anche nel 2002/03)”.