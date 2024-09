Lega Serie A, record e numeri dell’ultima giornata

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Juventus, parlando anche della statistiche.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Juve. Ecco il comunicato: “La Juventus non ha subito reti nelle prime cinque gare stagionali di un singolo campionato di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia; l’unico precedente nel 2014/15 con Massimiliano Allegri in panchina (cinque anche in quel caso). Matteo Politano ha giocato la 200ª partita con la maglia del Napoli tra tutte le competizioni mentre Frank Anguissa ha disputato oggi contro la Juventus la 100a gara in Serie A Enilive. Il Parma ha segnato due gol nei minuti di recupero finali in un match di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il 12 luglio 2020 contro il Bologna. A partire dalla stagione 2023/24, Patrick Dorgu è il giocatore più giovane (26 ottobre 2004) ad aver segnato almeno tre gol in Serie A Enilive. Inoltre, sempre dall’inizio della scorsa stagione, è il difensore più giovane ad aver realizzato almeno tre reti nei maggiori cinque campionati europei. Albert Gudmundsson è il primo giocatore della Fiorentina a segnare una doppietta all’esordio coi Viola in Serie A dai tempi di Luis Muriel, che ci riuscì nel gennaio 2019 (due gol vs la Sampdoria)”.

Le altre statistiche

“Raffaele Palladino ha superato i 100 punti (102 in totale) da allenatore in Serie A Enilive. Dopo una serie di sei gare senza successi (4N, 2P) il Bologna è tornato a vincere una partita di Serie A per la prima volta dallo scorso maggio (2-0 vs il Napoli). Escludendo i rigori, Milan Djuric ha segnato due gol di piede consecutivi (non intervallati da reti di testa) per la seconda volta in Serie A , dopo esserci riuscito tra novembre 2014 e febbraio 2015, con le sue prime due reti nella competizione. Dal 2004/05, solo Paulo Dybala è riuscito a partecipare a più di 20 reti contro una singola avversaria in Serie A: 21 contro l’Udinese (12 gol e nove assist)”.