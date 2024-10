Thiago Motta: “Domani bisognerà giocare a calcio”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della sfida di domani.

Thiago Motta, allenatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole in conferenza: “Bella partita, aperta, contro una squadra competitiva, che gioca bene a calcio e che attua una buona pressione. Dobbiamo dare continuità al nostro gioco per il controllo della partita. E dopo quando abbiamo la palla, noi dobbiamo attaccare bene per metterli in difficoltà. Il Bologna? Spero vinca il Bologna, ma sono concentrato solo sulla Juve. Noi abbiamo una grande partita da affrontare al massimo. Dobbiamo fare buona prestazione per avere il massimo risultato”.

Sui pochi gol subiti

“Il dato significa tanto, ci trasmette solidità. Le due squadre che non si mettono indietro e cercano di giocare sull’errore dell’avversario. Domani servirà una buona prestazione, completa. Dobbiamo giocare bene a calcio. Per fare bene domani bisognerà giocare bene a calcio, utilizzare con grande qualità la palla, e fare molto bene la fase difensiva come fatto fino a oggi, affrontando tante squadre. Chi gioca a centrocampo? No non ti devi abituare alla formazione. Perché non possono giocare insieme, tutti e due? Khephren ha grande qualità tecnica. Wes lo stesso. Vedremo domani se inizieranno, se uno inizierà o se subentreranno. Chi gioca o chi subentra, che sia 10 o 45, o 95, tutti possono essere decisivi. Una cosa è sicura: noi non vogliamo subire il gioco dell’avversario. Cercheremo sempre di competere per avere il controllo del gioco. A volte ci si arriva, a volte no. Abbiamo già dimostrato di compattarci. Nel recupero contrattaccare o consolidare il possesso. Una squadra oggi deve essere completa, avere un punto forte, ma tutti gli altri devono saper fare bene. Vlahovic? Sta bene, dal primo giorno di ritiro. E’ chiaro che per tutti gli attaccanti è importante segnare, ma il calcio non è solo questo. Si impegna tantissimo, sempre al massimo, in allenamento e in partita. Deve continuare a lavorare come sta facendo. Ora il focus è sulla partita di domani e avere la testa tranquilla di fare la sua partita, di essere in sintonia con i compagni per affrontare una buona squadra”.