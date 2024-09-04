Lega Serie A, la programmazione fino alla 13esima giornata

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla programmazione delle partita, compresa la Juve. Ecco il comunicato: “5ª GIORNATA 20/09/2024 Venerdì 18.30 CAGLIARI-EMPOLI DAZN 20/09/2024 Venerdì 20.45 HELLAS VERONA-TORINO DAZN/SKY 21/09/2024 Sabato 15.00 VENEZIA-GENOA DAZN 21/09/2024 Sabato 18.00 JUVENTUS-NAPOLI DAZN 21/09/2024 Sabato 20.45 LECCE-PARMA DAZN/SKY 22/09/2024 Domenica 12.30 FIORENTINA-LAZIO DAZN 22/09/2024 Domenica 15.00 MONZA-BOLOGNA DAZN 22/09/2024 Domenica 18.00 ROMA-UDINESE DAZN/SKY 22/09/2024 Domenica 20.45 INTER-MILAN DAZN 23/09/2024 Lunedì 20.45 ATALANTA-COMO DAZN
6ª GIORNATA 27/09/2024 Venerdì 20.45 MILAN-LECCE DAZN/SKY 28/09/2024 Sabato 15.00 UDINESE-INTER DAZN 28/09/2024 Sabato 18.00 GENOA-JUVENTUS DAZN 28/09/2024 Sabato 20.45 BOLOGNA-ATALANTA DAZN/SKY 29/09/2024 Domenica 12.30 TORINO-LAZIO DAZN 29/09/2024 Domenica 15.00 COMO-HELLAS VERONA DAZN 29/09/2024 Domenica 15.00 ROMA-VENEZIA DAZN 29/09/2024 Domenica 18.00 EMPOLI-FIORENTINA DAZN/SKY 29/09/2024 Domenica 20.45 NAPOLI-MONZA DAZN 30/09/2024 Lunedì 20.45 PARMA-CAGLIARI DAZN
7ª GIORNATA 04/10/2024 Venerdì 18.30 NAPOLI-COMO DAZN/SKY 04/10/2024 Venerdì 20.45 HELLAS VERONA-VENEZIA DAZN 05/10/2024 Sabato 15.00 UDINESE-LECCE DAZN 05/10/2024 Sabato 18.00 ATALANTA-GENOA DAZN 05/10/2024 Sabato 20.45 INTER-TORINO DAZN/SKY 06/10/2024 Domenica 12.30 JUVENTUS-CAGLIARI DAZN 06/10/2024 Domenica 15.00 BOLOGNA-PARMA DAZN 06/10/2024 Domenica 15.00 LAZIO-EMPOLI DAZN 06/10/2024 Domenica 18.00 MONZA-ROMA DAZN/SKY 06/10/2024 Domenica 20.45 FIORENTINA-MILAN DAZN
8ª GIORNATA 19/10/2024 Sabato 15.00 COMO-PARMA DAZN 19/10/2024 Sabato 15.00 GENOA-BOLOGNA DAZN 19/10/2024 Sabato 18.00 MILAN-UDINESE DAZN 19/10/2024 Sabato 20.45 JUVENTUS-LAZIO DAZN/SKY 20/10/2024 Domenica 12.30 EMPOLI-NAPOLI DAZN 20/10/2024 Domenica 15.00 LECCE-FIORENTINA DAZN 20/10/2024 Domenica 15.00 VENEZIA-ATALANTA DAZN 20/10/2024 Domenica 18.00 CAGLIARI-TORINO DAZN/SKY 20/10/2024 Domenica 20.45 ROMA-INTER DAZN 21/10/2024 Lunedì 20.45 HELLAS VERONA-MONZA DAZN/SKY”.
Il derby d’Italia sarà domenica 27 ottobre
“9ª GIORNATA 25/10/2024 Venerdì 18.30 UDINESE-CAGLIARI DAZN/SKY 25/10/2024 Venerdì 20.45 TORINO-COMO DAZN 26/10/2024 Sabato 15.00 NAPOLI-LECCE DAZN 26/10/2024 Sabato 18.00 BOLOGNA-MILAN DAZN 26/10/2024 Sabato 20.45 ATALANTA-HELLAS VERONA DAZN/SKY 27/10/2024 Domenica 12.30 PARMA-EMPOLI DAZN 27/10/2024 Domenica 15.00 LAZIO-GENOA DAZN 27/10/2024 Domenica 15.00 MONZA-VENEZIA DAZN 27/10/2024 Domenica 18.00 INTER-JUVENTUS DAZN/SKY 27/10/2024 Domenica 20.45 FIORENTINA-ROMA DAZN
10ª GIORNATA 29/10/2024 Martedì 18.30 CAGLIARI-BOLOGNA DAZN/SKY 29/10/2024 Martedì 18.30 LECCE-HELLAS VERONA DAZN 29/10/2024 Martedì 20.45 MILAN-NAPOLI DAZN 30/10/2024 Mercoledì 18.30 EMPOLI-INTER DAZN 30/10/2024 Mercoledì 18.30 VENEZIA-UDINESE DAZN 30/10/2024 Mercoledì 20.45 ATALANTA-MONZA DAZN 30/10/2024 Mercoledì 20.45 JUVENTUS-PARMA DAZN/SKY 31/10/2024 Giovedì 18.30 GENOA-FIORENTINA DAZN 31/10/2024 Giovedì 20.45 COMO-LAZIO DAZN/SKY 31/10/2024 Giovedì 20.45 ROMA-TORINO DAZN
11ª GIORNATA 02/11/2024 Sabato 15.00 BOLOGNA-LECCE DAZN 02/11/2024 Sabato 18.00 UDINESE-JUVENTUS DAZN 02/11/2024 Sabato 20.45 MONZA-MILAN DAZN/SKY 03/11/2024 Domenica 12.30 NAPOLI-ATALANTA DAZN 03/11/2024 Domenica 15.00 TORINO-FIORENTINA DAZN 03/11/2024 Domenica 18.00 HELLAS VERONA-ROMA DAZN/SKY 03/11/2024 Domenica 20.45 INTER-VENEZIA DAZN 04/11/2024 Lunedì 18.30 EMPOLI-COMO DAZN 04/11/2024 Lunedì 18.30 PARMA-GENOA DAZN 04/11/2024 Lunedì 20.45 LAZIO-CAGLIARI DAZN/SKY
12ª GIORNATA 07/11/2024 Giovedì 20.45 GENOA-COMO DAZN 08/11/2024 Venerdì 18.30 VENEZIA-PARMA DAZN/SKY 08/11/2024 Venerdì 20.45 LECCE-EMPOLI DAZN 09/11/2024 Sabato 18.00 CAGLIARI-MILAN DAZN 09/11/2024 Sabato 20.45 JUVENTUS-TORINO DAZN/SKY 10/11/2024 Domenica 12.30 ATALANTA-UDINESE DAZN 10/11/2024 Domenica 15.00 FIORENTINA-HELLAS VERONA DAZN 10/11/2024 Domenica 15.00 ROMA-BOLOGNA DAZN 10/11/2024 Domenica 18.00 MONZA-LAZIO DAZN/SKY 10/11/2024 Domenica 20.45 INTER-NAPOLI DAZN
13ª GIORNATA 23/11/2024 Sabato 15.00 HELLAS VERONA-INTER DAZN 23/11/2024 Sabato 18.00 MILAN-JUVENTUS DAZN 23/11/2024 Sabato 20.45 PARMA-ATALANTA DAZN/SKY 24/11/2024 Domenica 12.30 GENOA-CAGLIARI DAZN 24/11/2024 Domenica 15.00 COMO-FIORENTINA DAZN 24/11/2024 Domenica 15.00 TORINO-MONZA DAZN 24/11/2024 Domenica 18.00 NAPOLI-ROMA DAZN/SKY 24/11/2024 Domenica 20.45 LAZIO-BOLOGNA DAZN 25/11/2024 Lunedì 18.30 EMPOLI-UDINESE DAZN 25/11/2024 Lunedì 20.45 VENEZIA-LECCE DAZN/SKY”.