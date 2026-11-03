La Juventus studia una possibile novità in vista dei prossimi impegni europei. L'emergenza legata agli infortuni ha costretto Luciano Spalletti e la dirigenza a valutare anche le opportunità offerte dal regolamento UEFA, con l'obiettivo di ampliare le alternative a disposizione dell'allenatore. Al centro delle riflessioni c'è la situazione di Manuel Locatelli, indisponibile per un periodo prolungato: il suo stop potrebbe infatti consentire ai bianconeri di intervenire sulla lista continentale.

Locatelli fuori a lungo: la Juventus valuta il cambio in lista UEFA

Il regolamento UEFA prevede la possibilità di sostituire temporaneamente un calciatore di movimento inserito nella Lista A quando un infortunio o una malattia comportano un'indisponibilità di almeno 60 giorni. Una possibilità che la Juventus starebbe prendendo in considerazione proprio per gestire l'assenza del centrocampista.

La finestra per effettuare questo tipo di modifica è legata alla fase campionato e consente un solo avvicendamento temporaneo. La società bianconera deve quindi valutare attentamente quale profilo possa garantire un contributo maggiore a Spalletti nelle prossime settimane.

Zhegrova ed Ekhator, due possibilità per Spalletti

Tra i nomi valutati c'è quello di Edon Zhegrova, esterno offensivo che potrebbe aggiungere imprevedibilità e qualità alla manovra bianconera. Il kosovaro rappresenterebbe un'opzione interessante soprattutto per aumentare le alternative nel reparto avanzato, attualmente condizionato dalle numerose assenze.

Un'altra candidatura riguarda Jeff Ekhator, recentemente tornato a disposizione dopo il periodo trascorso ai box. Le indiscrezioni delle ultime ore indicano quindi due possibili strade, ma non risulta ancora presa una decisione definitiva.

La trasferta contro l'AZ si avvicina

La questione della lista UEFA si inserisce in un momento particolarmente delicato per la Juventus. Giovedì 5 novembre i bianconeri saranno impegnati in Olanda contro l'AZ Alkmaar, una partita nella quale Spalletti dovrà gestire una disponibilità numerica ancora limitata.

La vittoria contro il Napoli ha restituito fiducia all'ambiente, ma il tecnico ha bisogno di recuperare alternative per affrontare il calendario. La possibile modifica della lista europea potrebbe rappresentare un aiuto concreto, soprattutto se dovesse consentire a un giocatore offensivo di entrare nelle rotazioni. Nelle prossime ore sono attese valutazioni più precise da parte della dirigenza.