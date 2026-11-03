La Juventus comincia a programmare le prossime mosse di mercato. La sessione invernale si avvicina e la dirigenza bianconera è già al lavoro per individuare i rinforzi necessari a Luciano Spalletti. Tra le priorità c'è soprattutto il centrocampo, reparto che ha bisogno di esperienza, personalità e nuove soluzioni per affrontare la seconda parte della stagione. In questo scenario torna d'attualità il nome di Pierre-Emile Højbjerg, attualmente in forza all'Olympique Marsiglia.

Højbjerg in cima alla lista: la Juventus cerca esperienza

Secondo le indiscrezioni riportate da Tuttomercatoweb, il centrocampista danese è uno dei profili seguiti dalla società bianconera. Højbjerg garantirebbe caratteristiche importanti per il progetto di Spalletti: leadership, fisicità, conoscenza del calcio internazionale e capacità di dare equilibrio alla mediana.

La Juventus avrebbe bisogno di un giocatore in grado di assumersi responsabilità e guidare il reparto, soprattutto considerando i problemi fisici che hanno condizionato la disponibilità di Manuel Locatelli e Khéphren Thuram.

Koopmeiners può partire: il mercato bianconero passa dalle cessioni

Un eventuale arrivo a centrocampo potrebbe essere accompagnato da un'uscita. Tra i giocatori sui quali la dirigenza starebbe facendo riflessioni figura Teun Koopmeiners, il cui futuro a Torino non sarebbe considerato intoccabile. Una sua eventuale cessione potrebbe contribuire a finanziare nuovi investimenti e liberare spazio nelle rotazioni.