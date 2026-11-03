La Juventus può tirare un sospiro di sollievo dopo le preoccupazioni emerse durante la sfida contro il Napoli. Gli accertamenti al J Medical hanno infatti restituito indicazioni incoraggianti sulle condizioni di Weston McKennie, Kerim Alajbegovic e Juan Cabal. Nessuno dei tre giocatori sembra destinato a uno stop particolarmente lungo. Una notizia importante per Luciano Spalletti, che spera di recuperare rapidamente le proprie pedine in vista dei prossimi appuntamenti, soprattutto per la trasferta di campionato contro la Fiorentina.

McKennie punta Firenze: gli esami escludono lesioni

Il caso più delicato riguarda McKennie, costretto a fermarsi all'intervallo della partita contro il Napoli per un fastidio muscolare all'adduttore. Gli esami hanno escluso conseguenze particolarmente gravi e il centrocampista avrebbe evitato una lesione che avrebbe potuto tenerlo lontano dal campo per diverse settimane.

La sua presenza nella trasferta europea contro l'AZ Alkmaar resta comunque in dubbio. L'orientamento sarebbe quello di non correre rischi e concedergli un turno di riposo, così da permettergli di recuperare completamente in vista della gara contro la Fiorentina.

Il possibile rientro del texano rappresenterebbe una notizia importante per Spalletti. McKennie è infatti uno degli elementi più duttili della rosa bianconera: può ricoprire più ruoli, garantire intensità e permettere all'allenatore di modificare l'assetto tattico anche durante la partita. Una risorsa preziosa in una fase della stagione nella quale le alternative a disposizione sono limitate.

Indicazioni positive anche per Alajbegovic e Cabal, entrambi finiti sotto osservazione dopo il successo contro il Napoli. La Juventus attende ora di capire come evolveranno le condizioni dei tre calciatori, con la speranza di poterli avere nuovamente a disposizione nel minor tempo possibile.