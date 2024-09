Lega Serie A, l’approfondimento sulle sorprese Torino e Udinese

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulle sorprese del campionato, ovvero il Torino e l'Udinese.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sul Torino e l’Udinese. Ecco il comunicato: “La Serie A Enilive si ferma dopo tre emozionanti giornate per lasciare spazio alle nazionali, offrendo così un’occasione per fare il punto su un inizio di campionato ricco di sorprese. Nessuna squadra è riuscita a fare en plein con tre vittorie, al contrario dell’anno scorso, quando Milan e Inter condividevano il primato a punteggio pieno. Quest`anno, quattro formazioni si trovano invece appaiate in vetta, regalando una classifica più equilibrata e incerta. L’Udinese dell’esordiente Runjaić, dopo un pareggio a Bologna, ha vinto le prime due partite casalinghe, un risultato che mancava dalla stagione 2014/15 sotto la guida di Stramaccioni. I friulani, con quattro marcatori diversi finora, hanno festeggiato il primo gol in Serie A di Brenner, il primo brasiliano a segnare con la maglia dell`Udinese dai tempi di Maicosuel”.

Il percorso e le caratteristiche del Torino di Vanoli

“Il Torino di Vanoli ha iniziato con slancio, pareggiando con il Milan e superando l’Atalanta, prima di strappare una vittoria in extremis al Penzo grazie al primo gol italiano di Saúl Coco. In zona gol, i granata hanno fatto affidamento su pilastri come Zapata e Ilic, affiancati da nuovi arrivi come il difensore equatoguineano Coco e l’attaccante scozzese ex Southampton Ché Adams”.