La vittoria contro il Napoli ha riportato serenità nell'ambiente bianconero, ma non ha cancellato tutte le questioni aperte. Tra i giocatori finiti al centro dell'attenzione c'è Andrea Cambiaso, protagonista di una serata complicata anche per la reazione di una parte dell'Allianz Stadium al suo ingresso in campo. Adesso il laterale è chiamato a voltare pagina e a ritrovare continuità, con Luciano Spalletti che potrebbe offrirgli una nuova opportunità già in Europa.

Cambiaso, una nuova occasione per convincere Spalletti

La situazione sulle corsie esterne resta delicata per la Juventus. Le numerose assenze hanno ridotto le possibilità di rotazione e il tecnico ha bisogno di giocatori capaci di interpretare più ruoli e adattarsi alle diverse esigenze tattiche. In questo contesto Cambiaso può tornare a essere una risorsa importante.

Il suo ingresso contro il Napoli non è stato accompagnato dagli applausi di tutto lo stadio, ma Spalletti ha preso pubblicamente le sue difese, ricordando le difficoltà numeriche della squadra e la necessità di poter contare su tutti gli elementi disponibili. Un messaggio che va oltre il singolo episodio e che conferma la volontà dell'allenatore di proteggere il gruppo.

La trasferta contro l'AZ Alkmaar potrebbe diventare un'occasione per ripartire. Con una rosa ancora condizionata dagli infortuni e la necessità di gestire le energie in vista della Fiorentina, Cambiaso potrebbe avere spazio nelle rotazioni. Per il giocatore sarebbe un'opportunità importante per rispondere sul campo alle critiche e riconquistare la fiducia dell'ambiente.