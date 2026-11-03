Il futuro di Joao Mario torna al centro delle attenzioni in casa Juventus. Il terzino portoghese, trasferitosi in estate alla Fiorentina con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 9,5 milioni di euro, potrebbe interrompere anticipatamente la propria esperienza in Toscana. La possibilità di un ritorno a Torino già nella sessione invernale di mercato è uno scenario da monitorare, anche se la situazione non è ancora definita.

Joao Mario, riscatto in bilico: la Fiorentina pensa al mercato

L'avventura in maglia viola non è iniziata nel migliore dei modi. Dopo le prime difficoltà, il portoghese ha faticato a trovare continuità, perdendo progressivamente spazio nelle rotazioni di Paolo Vanoli. Nelle ultime settimane, tuttavia, sono arrivati segnali di ripresa: il giocatore ha migliorato il proprio rendimento e ha ritrovato maggiore considerazione da parte dello staff tecnico.

Anche la scelta di schierarlo titolare contro il Sassuolo rappresenta un'indicazione da non sottovalutare. La Fiorentina, però, starebbe valutando la possibilità di intervenire sulla corsia destra, cercando un nuovo rinforzo tra gennaio e giugno. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il riscatto di Joao Mario non sarebbe al momento una prospettiva particolarmente sicura, a meno di una seconda parte di stagione di alto livello.

La Juventus osserva: possibile nuova destinazione

Il club bianconero segue con attenzione gli sviluppi, consapevole che un eventuale ritorno anticipato richiederebbe una nuova valutazione sul futuro del calciatore. Joao Mario non rientrerebbe attualmente nei piani di Luciano Spalletti e, in caso di interruzione del prestito, la dirigenza dovrebbe individuare una soluzione alternativa per garantirgli maggiore continuità.

Non è comunque da escludere che la Fiorentina decida di aspettare prima di prendere una decisione definitiva. Le prossime settimane saranno importanti per capire se il portoghese riuscirà a convincere Vanoli e modificare le gerarchie sulla fascia destra. Il suo futuro resta aperto: gennaio potrebbe rappresentare un nuovo punto di svolta nella sua esperienza lontano da Torino.