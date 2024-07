Lega Serie A, scelto il gol più bello della stagione 2023-24

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sul gol più bello della stagione 2023-24, appena conclusa.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sul gol più bello della stagione appena conclusa. Ecco il comunicato: “Dany Mota si è aggiudicato il premio Goal Of The Season presented by crypto.com per la stagione 2023/2024. Il gol messo a segno dall`attaccante del Monza nel match dello scorso 9 marzo contro il Genoa è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Serie A. La splendida rete in rovesciata ha permesso a Dany Mota di superare nelle votazioni le altre reti, premiate con il Goal Of The Month, messe a segno nel corso della stagione”.