Mota Carvalho: “Ronaldo persona esemplare, spero di affrontarlo in Serie A”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus Under 23 Dany Mota Carvalho, passato a gennaio al Monza, ha parlato al canale ufficiale del club.

“Il primo bilancio è molto positivo, sia personale che collettivo. Galliani e Berlusconi? Sono due delle persone più importanti del mondo del calcio e per me è un vero onore lavorare nel loro club. La fiducia di Brocchi? Sono felice di giocare con continuità ma tutto il gruppo è molto forte, per questo chiunque gioca va bene. Le scelte sono del mister, ma l’importante è il risultato finale.”

“La gara contro la Juventus U23? Ho sentito qualche mio ex compagno e sarà una gara importante. La cosa più importante è che la squadra vinca. Cristiano Ronaldo? L’ho conosciuto, è una persona straordinaria dentro e fuori dal campo. Un professionista esemplare. Chissà che col Monza non possa affrontarlo in Serie A così come Rafael Leao del Milan. Anche con lui parliamo spesso, siamo compagni di camera in Nazionale”

