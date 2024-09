Lega Serie A, buon compleanno a Marco Tardelli

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota su Marco Tardelli, vista la ricorrenza del suo compleanno.

GLI EVENTI DI OGGI Martedì 24 settembre Coppa Italia Frecciarossa, sedicesimi di finale, ore 16.00 Lecce-Sassuolo, ore 18.30 Cagliari-Cremonese, ore 21.00 Torino-Empoli. ACCADDE OGGI 1958: la Lazio vince la sua prima Coppa Italia grazie alla vittoria per 1-0 sulla Fiorentina nella finale secca di Roma. 1961: a Firenze, l'Udinese perde 2-5 contro la Fiorentina. In porta per i bianconeri gioca un giovanissimo Dino Zoff, all'esordio in Serie A. Il portiere Campione del Mondo e d'Europa con gli azzurri, ha giocato 570 partite nella massima serie con le maglie di Udinese, Mantova, Napoli e Juventus (6 Scudetti, 2 Coppe Italia, una Coppa Uefa più un'altra Coppa Italia e un'altra Coppa Uefa, da allenatore). In carriera si è seduto sulle panchine di Juventus, Lazio, Fiorentina e Italia".

Auguri a Marco Tardelli

“TANTI AUGURI! 1954: buon compleanno Marco Tardelli. L’ex centrocampista, che oggi spegne 70 candeline, ha giocato 302 partite in Serie A con le maglie di Juventus e Inter, segnando 37 reti. Campione del Mondo nel 1982 ha vinto 5 Scudetti, 2 Coppe Italia, una Coppa Uefa, una Coppa delle Coppe, una Coppa dei Campioni e una Supercoppa Uefa con la Juventus. 1999: buon compleanno André Anderson (Lazio), 25 anni 2003: buon compleanno Matias Moreno (Fiorentina), 21 anni”.