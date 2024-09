Juve, Danilo pensa all'addio: l'indiscrezione - JuveNews.eu

Danilo sta pensando seriamente di lasciare la Juve al termine della stagione: l'indiscrezione sul futuro del difensore brasiliano

Dalle stelle alle stalle, tutto nel giro di pochi mesi. Fino alla passata stagione, infatti, Danilo era il capitano della Juve, punto fisso della difesa di Massimiliano Allegri. Il brasiliano giocava sempre, simbolo in campo e fuori dei colori bianconeri. Poi la svolta in panchina e l’arrivo di Thiago Motta hanno ribaltato la situazione. Nelle prime cinque giornate della Serie A 2024/25 l’ex Manchester City e Real Madrid ha giocato appena 5 minuti. Il nuovo tecnico della Vecchia Signora ha infatti deciso di lasciare spazio a Savona e Kalulu come terzini destri, e a Gatti e Bremer come centrali di difesa. Per Danilo non è rimasto altro che la panchina.

Juve, poco spazio per Danilo: possibile addio

Per questo secondo quanto riportato da Tuttosport, il brasiliano starebbe pensando all’addio a fine stagione. Il suo contratto scadrà infatti a giugno 2025 ma potrebbe essere rinnovato ad alcune condizioni. Danilo avrà la possibilità di far scattare il rinnovo in automatico ma stando così le cose difficilmente lo farà. Il giocatore non è più convinto di restare e potrebbe quindi decidere di salutare Torino per concludere la sua carriera altrove. Per il momento niente di ufficiale: bisognerà vedere se la situazione cambierà nel corso della stagione o se invece a giugno sarà addio.