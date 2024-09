Tardelli critico: "Non è la Juve che si aspettavano i tifosi" - JuveNews.eu

Dai tre pareggi consecutivi per 0-0 fino ai problemi in fase realizzativa: l'analisi di Marco Tardelli sulla Juve di Thiago Motta

Tre pareggi nelle ultime tre partite giocate in Serie A e alcuni evidenti problemi in fase realizzativa: la Juve di Thiago Motta ha iniziato la stagione tra alti e bassi ma c’è ancora molto su cui lavorare. I bianconeri sono una fortezza in fase difensiva (ancora zero gol incassati dopo cinque giornate di campionato) ma non riesce a finalizzare. Possesso palla, cambi di gioco… ma poi qualcosa si perde negli ultimi 20 metri. L’esempio più lampante sono gli appena 7 palloni toccati da Vlahovic contro il Napoli prima del cambio al 45esimo. Qualcosa deve cambiare. Ora l’allenatore della Vecchia Signora avrà a disposizione una settimana intera per preparare la sfida contro il Genoa: vedremo se riuscirà a trovare una soluzione ai problemi della squadra.

Juve, le parole di Tardelli sulla Juve

Intervenuto nel corso del programma 90′ Minuto Marco Tardelli ha detto: “Non è la Juve che si aspettavano i tifosi, perchè questi tre pareggi hanno raffreddato un pochino l’ambiente. È ancora presto perchè Thiago Motta deve lavorare. Di certo c’è il problema Vlahovic, così come esiste anche il problema che andrebbe servito un pochino meglio perchè ultimamente questo non avviene. Tutta la squadra è stata deludente, di conseguenza anche lui”.