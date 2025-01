Lega Serie A, l’approfondimento sulla finale di Supercoppa

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla finale di Supercoppa italiana, match tra Inter e Milan.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla finale di Supercoppa. Ecco il comunicato: “Si apre il sipario sull’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, che stasera alle ore 20.00 italiane ospiterà la Finale di EA SPORTS FC Supercup tra Inter e Milan. I nerazzurri, campioni d’Italia in carica, e i rossoneri, secondi classificati nella scorsa Serie A, arrivano al grande appuntamento dopo aver vinto le rispettive semifinali contro Atalanta e Juventus. L’Inter sogna di scrivere la storia della competizione diventando la prima società a vincere la Supercoppa per quattro volte di fila. Inoltre, in caso di trionfo, i nerazzurri aggancerebbero la Juve in cima all’albo d’oro a quota 9″.

Le altre informazioni

“Il Milan vuole invece la rivincita della finale di due anni fa, persa contro i rivali cittadini sempre a Riyadh, e, qualora riuscisse, aggiornerebbe la storia del torneo, diventando la prima squadra a sollevare la coppa da seconda in campionato, dopo essere stata nel 2016 la prima a vincere il trofeo da finalista sconfitta della Coppa Italia. In campionato, l’Inter è lanciata all’inseguimento del Napoli capolista, in attesa di recuperare due gare che potrebbero garantirle la vetta. Discorso simile per il Milan, al momento ottavo in classifica, che punta a sfruttare al meglio le partite rinviate per accorciare sul quarto posto della Lazio. Per entrambe le formazioni, però, è il momento di dedicarsi al 100% alla conquista del primo trofeo della stagione e concentrare quindi tutte le energie per questa finale”.