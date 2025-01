Rassegna stampa – Tonfo Juve: Motta sbaglia i cambi, ciao Supercoppa

Dalla sconfitta contro il Milan in semifinale di Supercoppa fino al futuro di Motta: le principali novità di giornata sulla Juve

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria del Milan sulla Juve in semifinale di Supercoppa: “Milan, vai col derby”. E sotto: “Motta che botta”. In taglio basso: “Lautaro, Inzaghi lo blinda. Non segna ma fa segnare”, “Napoli, Conte a Firenze chiede la fuga al suo Lukaku” e “Ferrari. Carica Hamilton (in italiano): Andiamo!”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Thiago out”. E ancora: “Toglie Vlahovic, Juve eliminata. Il Milan la ribalta”. In taglio basso: “Napoli, Spina nel fianco. Alle 18 a Firenze per il primo posto: mossa a sorpresa” e “Sorpasso Real con Modric e Bellingham”.

Tuttosport

“Superfollia Juve”, questo il titolo di Tuttosport che apre con la sconfitta della squadra di Motta. E ancora: “I cambi di Motta, un rigore e un autogol assurdi: in finale va il Milan”. In taglio basso: “Da Aldo i valori del Grande Torino”, “Salah, ciao Liverpool: Ultima stagione qui”, “Scudetto? La società”, “Lewis cuore rosso: Ho fame, andiamo!” e “Rifallo, Federica! Ho feeling, ci provo”.