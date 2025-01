Juve, il punto sull’infermeria: niente lesione per Conceicao, nuovi problemi per Milik

Dall'esito degli esami di Conceicao fino al nuovo stop di Milik: le ultime novità sugli infortunati della Juve

Buone e cattive notizie in casa Juve per quanto riguarda gli infortunati. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Francisco Conceicao hanno escluso lesioni. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si tratta infatti di un semplice sovraccarico e di conseguenza i tempi di recupero non dovrebbero essere particolarmente lunghi. La sua presenza nel derby della Mole contro il Torino resta in forte dubbio: più probabile vederlo in campo contro l’Atalanta il 14 gennaio nel recupero della 19a giornata.

Juve, non c’è pace per Milik

Niente da fare invece per Milik, il cui rientro era previsto per inizio 2025 e che invece slitterà ancora di qualche settimana. L’attaccante si è dovuto di nuovo fermare, questa volta per un problema muscolare al polpaccio. I tempi di recupero sono di almeno due settimane ma viste le sue precarie condizioni di salute è probabile che siano più lunghi. Per questo, come sottolineato dallo stesso Giuntoli, la Juve resta alla finestra sul mercato di gennaio per un nuovo attaccante. Le condizioni fisiche di Milik non danno garanzie e se i bianconeri riusciranno a prendere una riserva di Vlahovic lo faranno di certo. Zirkzee il sogno ma piace anche Kolo Muani.