Calciomercato Juventus / Terremoto! Dicono che Sergio Ramos...

Le ultime indiscrezioni in casa Juventus fanno pensare e credere che qualcosa di grosso potrebbe succedere in difesa

Calciomercato Juventus, due nomi per la difesa?

Doveva essere il punto di forza di questa squadra e invece, la difesa, si sta dimostrando il punto debole. C’è qualcosa che davvero non funziona e se è vero come è vero che Thiago Motta ha sicuramente delle responsabilità, è anche vero che per quel che riguarda il calciomercato, forse, si sarebbe potuto e dovuto fare di meglio e di più. Ecco il motivo per cui in queste ore stanno circolando delle voci che – sinceramente – lasciano pensare. Per politica, la Juventus difficilmente mette mano alla lista degli svincolati. Ma quello che sta succedendo (6 gol subiti nelle ultime 2 gare, tanto per iniziare) spinge il club a dei ragionamenti che potrebbero portare a delle decisioni mai prese prima d’ora. E, appunto, alla necessità di non poter aspettare gennaio per metter mano alla difesa.

Da qui spuntano due nomi: quello di Sergio Ramos e quello di Simon Kjær. Due giocatori che la Juventus sotto sotto, starebbe tenendo in considerazione come possibili opzioni, rimedi dell'ultimo secondo. Ovvio, si tratterebbe comunque di due colpi di scena considerando che – come detto – solitamente la Juventus non intende metter mano agli svincolati. Ma allo stesso tempo questa potrebbe essere la soluzione più adatta per non "sprecare" troppe partite prima dell'inizio del calciomercato di gennaio. Insomma, la situazione è sicuramente particolare. Ma secondo noi, anche a 38 anni, Sergio Ramos potrebbe fare la sua bella figura con la maglia della Juve addosso.