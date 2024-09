Allegri torna in Serie A? Possibile nuova squadra per lui - JuveNews.eu

L'ex Juve Massimiliano Allegri potrebbe tornare in Serie A: una squadra italiana sta pensando a lui per la panchina

Giornate di novità e cambiamenti sulle panchine di Serie A. La Roma ha infatti esonerato a sorpresa De Rossi e chiamato come nuovo allenatore l’ex Torino Ivan Juric. Ma i giallorossi non sono però l’unica squadra che sta pensando a un cambio. Nelle ultime ore, infatti, la posizione di Fonseca al Milan si è fatta sempre più traballante: la dirigenza rossonera ha molti dubbi sul tecnico portoghese e dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il Liverpool potrebbe pensare a un esonero. L’ago della bilancia sarà il derby della Madonnina di domenica 22 settembre ma il Milan comincia già a pensare ad alcuni sostituti.

Serie A, Allegri al Milan per il dopo Fonseca? Tutti i nomi

Chi potrebbe prendere il posto di Fonseca? Un’idea interessante sarebbe di certo Massimiliano Allegri, svincolato dopo la fine della sua esperienza alla Juve. I rossoneri ci avevano già pensato in estate ma l’idea era stata scartata: difficile che le cose cambino ora. Le alternative sono quindi tre, due estere e una italiana. I nomi che piacciono sono infatti quelli di Terzic, Tuchel e Sarri. Il primo è stato visto addirittura a San Siro nel corso del match contro il Venezia: che sia stato un indizio sul futuro?