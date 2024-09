Serie A, esonero a sorpresa per De Rossi: Allegri al suo posto? - JuveNews.eu

La Roma ha scelto di esonerare De Rossi: chi arriverà al suo posto? Tra i possibili nomi c'è anche l'ex Juve Allegri

Decisione a sorpresa da parte della Roma che ha deciso di esonerare Daniele De Rossi. I giallorossi non avevano iniziato al meglio questa stagione e da qui è arrivato l’addio all’allenatore italiano. Ecco il comunicato ufficiale: “L’AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione. Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra”.

Roma, e ora? Tra i possibili sostituti anche Allegri

Ora bisognerà capire chi sarà il prossimo allenatore della Roma. Per il momento non ci sono notizie ufficiali o voci di corridoio ma tra gli allenatori svincolati ci sono sia dei grandissimi nomi, da Xavi a Tuchel, che vecchie conoscenze del calcio italiano come Juric e Ranieri. Tra tutti spicca però l’ex Juve Allegri che potrebbe essere una scelta vincente per i giallorossi. Max conosce alla perfezione il calcio italiano, ha esperienza con sia con il 3-5-2 che con il 4-2-3-1 e ha già lavorato con Dybala, Soulè e Paredes. Staremo a vedere.