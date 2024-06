Rassegna stampa – Dopo Douglas Luiz la Juve pensa a Thuram

La rassegna stampa di lunedì 24 giugno - questa settimana potrebbe essere quella di Douglas Luiz per la Juventus che già penserebbe a Thuram

Oggi è lunedì 24 giugno 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità sulla Juventus.

La Gazzetta dello Sport

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicata quasi essenzialmente al match chiave dell’Italia dei giocatori della Juve Chiesa, Cambiaso e Gatti contro la Croazia. La rosea invoca Jannik Sinner, campione italiano del tennis, come metro di paragone per la Nazionale azzurra a caccia del pass per l’accesso alla fase finale di Euro2024.

Corriere dello Sport

Nel taglio basso trova spazio il calciomercato della Juventus. Dopo quella di Douglas Luiz, in fase di definizione, la trattativa apparentemente più calda sembrerebbe quella su Khephren Thuram del Nizza. I bianconeri sembrerebbero avere in mano le carte vincenti per convincere il club francese a cedere il cartellino del figlio d’arte Lilian, ex storico difensore della Juve, e fratello di Marcus, Campione d’Italia con l’Inter in questa stagione.

Tuttosport

Articolo di fondo dedicato alla Juventus anche su Tuttosport. Riflettori su Douglas Luiz, impegnato stanotte in Copa America con il suo Brasile. Per il centrocampista potrebbe essere l’ultima partita con la maglia verdeoro da giocatore dell’Aston Villa. Altre notizie a sfondo Juve riguardano invece Matteo Perin, il quale allontanerebbe le sirene turche e Moise Kean, tentano invece dalla Saudi Pro League.