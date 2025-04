Magnanelli: “Abbiamo giocato un’ottima partita”

Francesco Magnanelli, allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del match di oggi.

Francesco Magnanelli, allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Secondo me i miei giocatori hanno disputato un’ottima partita contro un avversario che gioca un determinato tipo di calcio. Il Cagliari è una squadra difficile da affrontare e non è un caso che vanti la migliore difesa del campionato”.

Sulla gara

“Siamo dispiaciuti perché non avevamo rischiato praticamente nulla nel corso della gara, eccezione fatta per le quattro occasioni concesse su nostri errori e a questo livello non possiamo permetterceli perchè li paghi cari e oggi è andata proprio così perché i nostri avversari sono riusciti a trovare due reti in questo modo. È una sconfitta che, spero, possa farci bene. C’è da lavorare ancora tanto per conquistare i play-off. Guardiamo avanti, restando focalizzati sul lavoro quotidiano”. Intanto ecco le ultime sulla Juve<<<