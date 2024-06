Longari: “Thuram sarebbe un colpo di alto livello per la Juve”

Gianluigi Longari, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche delle mosse nel calciomercato dei bianconeri.

Gianluigi Longari, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del mercato. Ecco le sue parole: “Sul mercato c’è la Juve a spadroneggiare, esattamente come se Giuntoli fosse finalmente con le mani slegate e libere di intraprendere le azioni di disturbo e non solo che da sempre caratterizzano il suo modus operandi. L’ultima idea, raccontata da Alfredo Pedullà, risponde al profilo di Kephren Thuram. Sarebbe un colpo di altissimo profilo, per le condizioni favorevoli dal punto di vista economico generate dalla scadenza del suo contratto con il Nizza e per le caratteristiche da centrocampista ‘generazionale’ ma ancora da sgrezzare del tutto che ha evidenziato il figlio e fratello d’arte alla guida di mister Farioli”.