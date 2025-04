Juventus, Giuntoli ha un grosso sogno di calciomercato

La Juventus sta lavorando a qualcosa di molto importante in sede di calciomercato. Ecco cosa si sta muovendo

Cosa ci riserva il futuro non lo sappiamo. La Juventus, lo sa ancora di meno. Il nuovo allenatore, Igor Tudor, ha un contratto di soli due mesi. A giugno, quando avrà inizio anche il calciomercato, potrebbe partire l’ennesima rivoluzione della storia recente. Vedremo. Al momento, la squadra è concentrata sul campo per centrare una fondamentale qualificazione in Champions League. Tra centrarla e non, ci passa un mondo. Compresa la possibilità di spendere in sede di calciomercato. Anche perché l’idea di Cristiano Giuntoli, proprio per cancellare le recenti delusioni, è quella di puntare a profili dall’usato sicuro. L’ultima notizia che ci giunge va proprio in questa direzione: nomi grossi. Grossissimi.

Juventus: ecco qual è il vero sogno di calciomercato

Fabiana Della Valle, nota giornalista, ha detto dal suo canale YouTube: “La Juventus si sta già guardando intorno. Alcuni nomi ve li ho già fatti, in particolare quello di Osimhen, che è il grande sogno di Giuntoli, lui l’ha portato a Napoli e adesso vorrebbe fare lo stesso anche alla Juventus”. E – continuiamo a leggere sulla riscrittura di Tuttojuve.com – ha proseguito: “L’altro giocatore che piace tanto e con cui ci sono stati già contatti con l’entourage è Ademola Lookman dell’Atalanta”.

E ancora: “Poi ci sono dei nomi nuovi che riguardano giocatori italiani, perché quello è un altro discorso che sta molto a cuore al Juve”. Sono due nomi, quelli d Victor Osimhen e Ademola Lookman, che farebbero letteralmente decollare la rosa della qualità juventina. Il primo è un attaccante super, che ha trascinato il Napoli alla vittoria del suo terzo scudetto e che sta facendo meraviglie in Turchia. Il secondo, uno dei migliori del nostro campionato, ha portato l’Atalanta alla vittoria dell’Europa League ed ha più volte fatto capire di sognare una nuova sfida. Ripartire in grande. Con questi profili si può. Per davvero. Intanto, comunque, Giuntoli sta pensando ad un colpo dal Real Madrid <<<