Calciomercato Juve, Pedullà non ha dubbi sul prossimo colpo!

Calciomercato Juventus, parla Alfredo Pedullà

La Juventus si muove, e lo fa con largo anticipo. Giuntoli e soci stanno già lavorando per dare una nuova forma all’attacco della prossima stagione. Idee, nomi, suggestioni: il calciomercato non dorme mai, soprattutto quando c’è da ricostruire un reparto fondamentale. A rilanciare alcuni scenari ci ha pensato Alfredo Pedullà, che sul suo canale YouTube ha acceso i riflettori su più di una pista.

Uno dei profili che piace è quello di Ademola Lookman, reduce da una stagione davvero convincente con l’Atalanta. La Juventus lo tiene d’occhio, ma non lo considera una priorità assoluta. Il motivo è semplice: l’Atalanta spara alto, chiedendo almeno 50 milioni di euro. Una cifra che, al momento, frena qualsiasi tipo di affondo. E poi c’è un altro aspetto che non va sottovalutato: Lookman ha quasi 28 anni e, nel caso in cui partecipasse alla prossima Coppa d’Africa, salterebbe circa un mese di campionato. Un dettaglio non da poco per una squadra che punta alla continuità.

Ecco perché il nome di Karim Adeyemi non è mai davvero sparito dai radar bianconeri. L'esterno del Borussia Dortmund è un vecchio pallino di Giuntoli, che aveva provato a portarlo a Torino già la scorsa estate. Un primo sondaggio c'era stato anche a gennaio, e l'interesse potrebbe riaccendersi a breve. Giovane, rapido, duttile: il profilo giusto per il nuovo corso juventino?