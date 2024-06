Cerci: “Chiesa dovrebbe fare la differenza. Dopo l’infortunio…”

Alessio Cerci, calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento di Chiesa con l'Italia.

Alessio Cerci, calciatore, ha detto la sua su Chiesa, esterno della Juve. Ecco le sue parole a TVPlay: “Federico Chiesa è l’unico giocatore della Nazionale che crea superiorità, che porta poi a liberare un uomo. Dovrebbe fare la differenza in attacco. Nel calcio di oggi, chi ha più giocatori capaci di saltare l’avversario ha maggiori probabilità di vincere una partita. A noi manca questo. La giocata singola fa la differenza. Io stravedo per Federico, quando sta bene è esplosivo: fa gol, fa assist. A volte si incaponisce troppo, ma ha potenzialità per fare molto meglio. Da dopo l’infortunio, però, la sua gamba è venuta un po’ a mancare”.