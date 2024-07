Rassegna stampa – C’è l’offerta della Juve per Koopmeiners

La rassegna stampa di sabato 27 luglio: la Juventus preparerebbe il piano per Teun Koopmeiners con la prima offerta per lui sul piatto

Oggi è sabato 27 luglio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Juventus si preparerebbe ad affondare per Teun Koopmeiners: la prima offerta per lui sarebbe di 45 milioni di euro. Intanto, in amichevole è amaro il debutto con KO per 3-0 contro il Norimberga.

Corriere dello Sport

C’è fiducia in casa Juventus per il buon esito dell’affare Koopmeiners. Proseguono i dialoghi tra Cristiano Giuntoli e Luca Percassi. Sebbene la forbice tra domanda e offerta sia da 15 milioni, l’Atalanta potrebbe chiudere un occhio vista la promessa fatta al giocatore di liberarlo in caso di offerta di una big.

Tuttosport

Una Juventus rimaneggiata crolla contro il Norimberga. Nonostante la non preoccupazione, Thiago Motta incita alla crescita. Tra le note positive c’è la prestazione di Vasilje Azcic; male invece Dusan Vlahovic, che sbaglia anche un rigore.