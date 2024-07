Koopmeiners-Juventus, nuova bomba di calciomercato | News

La Juventus lavora per provare a chiudere il colpo dall'Atalanta, gli ultimi aggiornamenti di mercato parlano chiaro

Il calciomercato della Juventus non si fermerà tanto presto. Giuntoli ha le idee sempre più chiare rispetto a quello che dovrebbe avvenire da qui alla fine della sessione estiva ed è per questa ragione che i prossimi giorni rischiano di essere particolarmente bollenti sul fronte legato – appunto – al mercato. Stanno circolando diverse voci su quelle che potrebbero essere le prossime mosse del club bianconero e le più importanti riguardano senza dubbio Koopmeiners. Il giocatore dell’Atalanta che la Juve ha individuato come nome giusto per andare a sostituire Rabiot che la prossima stagione non vestirà la maglia della Juventus. Su Koop stanno arrivando le novità più interessanti per la Juventus.

La Juventus accelera sul mercato: occhio a Koopmeiners

Tanto per iniziare sul piatto della Dea Giuntoli avrebbe messo ufficialmente oltre 40 milioni di euro. Si parla di 45. L’Atalanta valuta, attende e molto presto dovrà decidere. La richiesta sfiora i 60 milioni ma è ovvio che un accordo si potrebbe trovare nel mezzo. Proprio in questo senso e a tal proposito, è arrivato un nuovo aggiornamento sulla questione che è stato pubblicato dal Corriere dello Sport, il quale – oggi – ha dato una notizia che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Sono giorni che tutti ripetono che le difficoltà della Juventus per arrivare a prendere Koopmeiners sarebbero tante. Tantissime, secondo alcuni. Secondo il Corsport, invece, alla fine l’affare andrà in porto. Ci sarebbe stato un contatto tra Giuntoli e Percassi e quest’ultimo avrebbe promesso al calciatore (nel 2021) di lasciarlo partire di fronte ad un’offerta di una big. Ragione per cui alla fine, la trattativa dovrebbe chiudersi. Per la felicità di Motta e non solo. E sempre parlando di Juventus, massima attenzione. In queste ore sta circolando anche un’altra voce pesantissima <<<