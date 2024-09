Rassegna stampa – Ansia Gonzalez: la Juve attende l’ecografia

La rassegna stampa di sabato 7 settembre: la Juventus deve fare i conti con l'infortunio di Nico Gonzalez, reduce da un infortunio al tallone

La Gazzetta dello Sport

In primo piano ci va il tennis con Sinner che ha conquistato la finale degli Us Open. Dopo aver sconfitto Medvedev, l’italiano ha battuto anche Draper. Per il calcio, spazio alla Nazionale italiana vittoriosa per 3-1 contro la Francia.

Corriere dello Sport

Anche per il Corriere, ampio spazio all’impresa di Sinner, in grande spolvero e oggi alle 20 impegnato nella finale. Grande sorpresa invece per l’Italia che, dopo una partenza shock e lo svantaggio dopo 12” secondi, è riuscita a ribaltare la Francia. I gol di Dimarco, Frattesi e Raspadori incorniciano una bella prova complessiva della squadra, rinnovando un morale piuttosto basso dopo la brutta performance all’Europeo.

Tuttosport

Oltre alle imprese sopracitate, sul principale quotidiano sportivo di Torino ritrova spazio anche la Juventus. Più precisamente. In primo luogo, susciterebbe un certo interesse l’incontro tra la Nazionale degli USA e quella del Canada: il motivo è la presenza dell’americano Pepi, attaccante del PSV seguito dalla Juventus, che sfiderà il canadese David, altro pallino bianconero. Infine, nella giornata odierna la Juve dovrebbe conoscere l’esito dell’ecografia al tallone di Nico Gonzalez. Il neo acquisto bianconero si è infatti infortunato in Nazionale con l’Argentina.