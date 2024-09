Juve, infortunio per Nico Gonzalez in nazionale: le parole del ct

Infortunio in nazionale per l'attaccante della Juve Nico Gonzalez: costretto a lasciare il terreno di gioco zoppicante

Brutte notizie in casa Juve, con Thiago Motta che rischia di dover fare a meno di Nico Gonzalez. L’ex Fiorentina è infatti stato schierato in campo da titolare nella partita tra la sua Argentina e il Cile ma ha dovuto lasciare il terreno di gioco per infortunio. Al 51′, infatti, l’attaccante bianconero ha lasciato il campo zoppicando. Per lui pare che si tratti di un problema alla caviglia sinistra ma per valutare la gravità dell’infortunio saranno di certo necessari ulteriori esami. Al termine della partita il ct dell’Albiceleste ha detto: “Valuteremo le condizioni di Nico Gonzalez e Mac Allister”.

Juve, le ultime novità sulle condizioni di Nico Gonzalez

La presenza di Nico Gonzalez contro l’Empoli al ritorno dalla pausa nazionali è quindi a forte rischio. Le sue condizioni andranno rivalutate dopo ulteriori esami ma probabilmente l’argentino non ci sarà. Dopo quel match i bianconeri sfideranno poi il PSV in Champions League e il Napoli in Serie A, due sfide di fondamentale importanza in cui la Vecchia Signora rischia di essere in emergenza. Oltre a Nico, infatti, anche Conceicao è infortunato così come Weah. Sulle fasce Thiago Motta rischia quindi di essere costretto a schierare di nuovo Mbangula e Cambiaso come visto nelle ultime uscite.