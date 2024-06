Pasqualin: “Thiago Motta è un allenatore da Juventus”

Claudio Pasqualin ha commentato la scelta della Juventus di affidare la guida tecnica della squadra all'allenatore brasiliano Thiago Motta

Intervistato per Radio Bianconera, Claudio Pasqualin ha parlato dell’approdo di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. Per lo storico agente, la scelta del club bianconero sarebbe più che approvata. Ecco le sue parole: “E’ sicuramente l’allenatore giusto. Dico questo senza pensare a chi per moda fa questa divisone tra tecnici. Per esempio dicono che Motta è un giochista, rispetto al risultatista Allegri. Sicuramente qualla di max non era una rosa di grande qaulità, questo è giusto sottolinearlo. Comunque sia, sono convinto che Motta sia da Juve. Per lui parla il recente passato, vale a dire il suo Bologna che giocava a memoria, la personalità dimostrata dall’italo-brasiliano”.