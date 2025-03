Causio: “Risultati della Juve condizionati dagli infortuni”

Franco Causio ha parlato della stagione in corso della Juventus: per l'ex bianconero, gli infortuni avrebbero condizionato l'attuale annata

Intervistato per Radio Bianconera, Franco Causio ha parlato del rendimento della Juventus nella stagione corrente. Per l’ex bianconero, l’annata dei bianconeri sarebbe potuta risultare migliore senza il grande numero di infortuni che ha colpito la squadra per lungo tempo. Ecco le sue parole: “Serve cautela e pazienza. La squadra è stata ricostruita, purtroppo i risultati sono stati condizionati anche dai numerosi infortuni. Motta non ha avuto mai la possibilità di schierare la formazione che avrebbe voluto. E’ capitato anche a me di trovarmi in una situazione simile. Parlo della rivoluzione targata Allodi e Boniperti, cui Agnelli affidò il compito di ricostruire la rosa”.

Causio: “Motta non si tocca”

L'ex calciatore della Juve ha proseguito: "Questa è una stagione serena, anche se, rispetto al discorso scudetto, bisogna vedere. In caso di successo domenica prossima contro l'Atalanta, la Juve sarebbe in una posizione di classifica ottimale. Finora ci sono state prestazioni dei bianconeri che non mi hanno convinto, come credo non siano piaciute a tecnico e società. Però, ripeto, serve tempo. Sono d'accordo con Giuntoli quando dice che Motta non si tocca".