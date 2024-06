Juve, Prandelli: “Con Thiago Motta Vlahovic può fare 30 gol”

Intervistato da La Stampa Prandelli ha parlato della scelta da parte della Juve di puntare su Thiago Motta

Intervistato da La Stampa Prandelli ha detto: “Ho avuto modo di apprezzare Thiago Motta anche in questi anni ed è forse l’allenatore della nuova generazione che più ha saputo convincermi, perché non si lega ai numeri o a un sistema di gioco, sa cambiare ogni volta che è necessario sviluppando idee e concetti di gioco di grande qualità. A lui interessa come sviluppare il possesso, come occupare gli spazi. E infatti i giocatori lo seguono sempre. Uno tosto, di grande spessore. Parlava poco ma quando lo faceva diceva sempre cose giuste e tutti lo stavano ad ascoltare. In campo era sempre lucido ma anche forte fisicamente, a volte forse troppo. Questo fa comunque capire il grande temperamento e la sua voglia di raggiungere sempre i propri obiettivi. E’ il tipo che non si lascia condizionare dalle pressioni. Poi conosce bene ambienti importanti, ha giocato con Barcellona, Inter e Psg per esempio. Se la Juve dovesse giocare come abbiamo visto fare al Bologna, credo che Vlahovic potrà segnare anche 30 gol“.