La Juve si prepara a vendere Chiesa: Roma e Napoli sono interessate e il fattore tempo può essere determinante

Il fattore tempo risulta molto spesso decisivo, anche in fase di calciomercato. Ad esempio, un giocatore che a giugno vale 30 milioni se non viene venduto può andare via in prestito a fine agosto. Questo è quello che potrebbe succedere a Federico Chiesa, cercato da Napoli e Roma ma fin qui senza successo.

Mercato Juve, le parole di Pedullà su Chiesa

Intervenuto sul proprio canale YouTube Alfredo Pedullà ha detto: “20 milioni più bonus, di questo aveva parlato la Juve con la Roma. Vedremo cosa succederà. Piace a Conte ma al momento non c’è una trattativa e dall’estero, fino ad ora, nessuno si è presentato“.