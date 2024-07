Chi parteciperà al ritiro in Germania della Juve? Motta dovrà fare i conti con diverse assenze, forse anche quelle di Szczesny e Chiesa

La preparazione estiva della Juve continua e dal 20 al 26 luglio i bianconeri si preparano a trasferirsi in Germania, nella sede dell’Adidas. Non tutti però partiranno con la squadra. Il rientro di Vlahovic e Kostic è previsto per venerdì 19, mentre Fagioli, Cambiaso e Gatti sono attesi per sabato.

Juve, chi non sarà in ritiro in Germania?

In Germania di sicuro non ci saranno Yildiz, Bremer, Danilo e Douglas Luiz, al momento in vacanza dopo gli impegni in nazionale e che torneranno a Torino soltanto a fine luglio. Più delicata la situazione di Szczesny e Chiesa. L’attaccante italiano il 20 si sposerà e gli sono stati quindi concessi dei giorni extra di riposo. Difficile parta per la Germania. Per il polacco, invece, occhio alle offerte dall’Arabia e dal Monza: è ormai fuori dal progetto e in caso di cessione non ci sarà neanche lui.