Juventus-Chiesa, roba da pazzi: sta girando questa voce / Mercato

Tra le varie indiscrezioni che circolano rispetto al calciomercato della Juve non possiamo non parlare di quelle su Federico Chiesa

Quello che è successo in questa sessione di calciomercato in casa Juventus è molto chiaro. Giuntoli ha preso in mano la situazione e ha messo Thiago Motta nella condizione di poter lavorare al meglio con una rosa che lo soddisfa praticamente in ogni sua misura. Va detto: le operazioni portate a termine dalla Juventus danno assolutamente l’idea di un piano e un progetto ben preciso, che la Vecchis Signora vuole conseguire da qui a 2-3 anni. Lottare per lo scudetto sin da subito e poi tornare a volare in Europa. Per farlo, ovviamente, sono state fatte anche delle scelte drastiche. E una di questa è stata certamente l’addio di Chiesa.

Il calciomercato della Juve, da Chiesa alle balle di certi personaggi

Non rientratava nei piani di Thiago Motta che è stato chiarissimo sin da subito. E tra una voce e l’altra, alla fine, l’addio è arrivato in direzione Liverpool. E il punto è proprio questo. I tifosi della Juventus sono forse troppo abituati a sentire balle su di loro o sulla loro squadra del cuore. Ma questa volta si è superato il limite del ridicolo. E vi diciamo perché.

Osimhen valeva solo qualche mese fa, 130 milioni di euro. Ora era diretto in Arabia (salvo poi andare in prestito al Galatasaray) per 65, di milioni. Ma De Laurentiis è stato bravo a tenere botta. La Juventus, invece, sarebbe stata stupida a perdere Chiesa, reduce da un infortunio e fuori dalle idee tattiche di Motta. Stupidi noi, che pensavamo che Giuntoli fosse invece un mezzo genio a riuscire ad ottenere 13 milioni di euro da un calciatore che tra 4 mesi sarebbe stato acquistabile a zero. Roba da pazzi, che succede sonlo in Italia. Dove la Juventus ha messo a tutti i non Juventini un complesso di inferiorità tale da sparare troppo spesso balle non ben precisate e poco più.