Rassegna stampa – Kolo e Vlahovic in astinenza: Juve, serve una svolta

Dall'astinenza dal gol di Vlahovic e Kolo Muani fino al ritorno della Champions League: tutte le principali notizie sulla Juve e non solo

Oggi è martedì 8 aprile 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “L’Inter sogna”. Il riferimento al quarto di finale di andata di Champions League dei nerazzurri contro il Bayern Monaco. In taglio alto spazio alla Serie A: “Napoli stop. Il Bologna fa tremare Conte”. In basso: “La Samp ai grandi ex. Evani guida, Mancini c’è” e “Milan, via Theo e Tomori per pagare la rivoluzione”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con il pari azzurro: “Napoli regge”. E ancora: “Lotta e soffre: 1-1 a Bologna. Lukaku resta a -3 dall’Inter”. In alto: “Simone, chiudila subito” e “Ancelotti e il Real, pericolo Arsenal”. In taglio basso: “Juve, Kolo e Vlahovic in astinenza“, “Ds Milan, in pole c’è Tare” e “Ritorna la Samp dei leader”.

Tuttosport

“Svolta Tudor. Quattro punte!”, questo il titolo di Tuttosport che aggiunge: “Sabato col Lecce Vlahovic, Kolo, Yildiz e Gonzalez”. In alto: “Il tacco di Ndoye ferisce Conte e Juve“. A lato: “Ma da Inzaghi cosa volete ancora di più?”. In basso: “Elmas: Restare? Aspetto Cairo”, “Atalanta, qui ci vuole un tackle di Percassi”, “Task force Samp d’oro contro l’incubo C” e “Berrettini c’è e sfida Zverev per… Sinner. Vai Musetti!”. Nel frattempo il giornalista di Sky lancia una bomba di mercato: colpo vicino! <<<