Carina: “Roma su Soulè? I giallorossi hanno già il sì del calciatore”

Stefano Carina, giornalista, ha detto la sua sulla Roma, parlando anche della trattativa con la Juventus per Soulè. Ecco le dichiarazioni a Radio Radio sul possibile innesto dell’ex calciatore del Frosinone: “La Roma ha il sì del ragazzo. Il primo club a interessarsi a Soulè era stato il West Ham, poi dopo si era freddata la pista. Era emerso il Leicester che al momento è l’unico club che ha fatto un’offerta alla Juventus. Io so di 20 milioni più 5 di bonus. La prima offerta della Roma, quando sarà ufficiale, entro il fine settimana, secondo me al massimo sarà intorno ai 25 milioni”.