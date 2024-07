Mercato, accordo Roma-Soulè: pronta l’offerta alla Juve. La cifra

La Roma ha trovato l'accordo con Soulè: ora i giallorossi si preparano a fare un'offerta ufficiale alla Juve

Matias Soulè si prepara a salutare la Juve. L’attaccante argentino è conteso tra Roma e Leicester, anche se i giallorossi sono la sua destinazione preferita. Non a caso il classe 2003 ha trovato l’accordo con la squadra di De Rossi: non resta che convincere la Vecchia Signora.

Mercato Juve, la Roma prepara l’offerta per Soulè

Trovato l’accordo con il giocatore la Roma si prepara ora a fare un’offerta ufficiale alla Juve: 25 milioni di euro, stessa cifra offerta pochi giorni fa dal Leicester. I bianconeri dal canto loro vorrebbero circa 35/40 milioni, ma i giallorossi vogliono far leva sulla volontà dell’attaccante. Soulè vuole trasferirsi nella Capitale e questo potrebbe essere un fattore decisivo nella trattativa. E sempre in chiave Juve, occhi bene aperti: 100 milioni di euro per... <<<