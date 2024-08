Calciomercato Juve, Vitor Bruno: “Conceicao? Non so nulla…”

L'allenatore Vitor Bruno ha parlato della possibile partenza nei prossimi giorni di Conceicao, obiettivo del calciomercato della Juventus

Intervenuto in conferenza stampa, Vitor Bruno, allenatore del Porto, ha parlato del calciatore Francisco Conceicao, esterno d’attacco tra le fila della squadra lusitana. Negli ultimi giorni, il calciatore sarebbe entrato nel mirino del calciomercato della Juventus. Alla domanda su un suo possibile trasferimento, il tecnico avrebbe spiegato di non essere a conoscenza di un eventuale trattativa.

Le parole di Vitor Bruno su Conceicao

Ecco cosa ha detto: “Che ci siano trattative o meno con la Juventus, sinceramente non lo so. Ha un fastidio muscolare da martedì, non è un tabù. Qui non ci sono inganni, ci auguriamo che domani possa unirsi al gruppo di lavoro per poi rientrare a ranghi completi nella prossima settimana. Se è in trattativa non so dirti”.