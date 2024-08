Calciomercato, affare Conceicao: la Juve lavora sulla formula

La Juventus avrebbe individuato in Francisco Conceicao l'obiettivo di calciomercato per il reparto offensivo: il punto della situazione

Insieme a quello di Nico Gonzalez della Fiorentina, sarebbe il nome più caldo del calciomercato della Juventus relativo al ruolo di esterno di attacco. Negli ultimissimi giorni, Francisco Conceicao sarebbe divenuta una delle piste percorribili bianconere, vista la disponibilità del Porto, detentore del cartellino, di trattare il calciatore.

Operazione Conceicao: il Porto punta all’obbligo di riscatto

Tra Juventus e Porto ci sarebbe sostanzialmente un accordo sulla valutazione del giocatore, ma si differirebbe in maniera importante sulla formula dell’operazione. Il club lusitano punterebbe all’obbligo di riscatto, per avere la sicurezza di percepire entro la prossima stagione una cifra pari a 30 milioni di euro. La proposta bianconera, secondo quanto riportato da A Bola, prevedrebbe invece il pagamento di 5 milioni di euro per il prestito oneroso e altri 5 di bonus, con un diritto di riscatto da fissare a 20 milioni. Una formula non dissimile da quella recentemente proposta dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli negli affari Carlos Alcaraz, Jean Clair Todibo e Pierre Kalulu.