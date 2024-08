Tra infortuni e sogni infranti di mercato: la giornata di oggi

Dalle batoste di mercato agli infortuni, quasi solo brutte notizie quest'oggi per la Juve che comunque ha avuto un piccolo barlume di luce nel tardo pomeriggio

VENERDI’

Molte notizie come sempre sono arrivate anche quest’oggi e sicuramente Max Allegri non può essere contento. Dalle batoste di mercato agli infortuni, quasi solo brutte notizie quest’oggi per la Juve che comunque ha avuto un piccolo barlume di luce nel tardo pomeriggio: PARTIAMO DA QUI

SPERANZA

"Sto bene a Torino, questa è una grande famiglia". A dirlo è Juan Cuadrado, uomo mercato insieme ad Alvaro Morata in casa Juve. Conte vuole ad ogni costo riportarlo a Londra anche se il colombiano ha espresso la sua volontà, ovvero restare a Torino anche il prossimo anno. Questa è l'unica nota lieta, perché un compagno di Cuadrado deve dire addio alla stagione:

STAGIONE FINITA

"Lesione di primo/secondo grado, stagione finita". Il comunicato della Juve non lascia molte speranze, Neto deve dire addio alla parte finale di stagione e probabilmente chiude qui la sua avventura in bianconera. Salterà dunque anche la finale di Coppa Italia che lo avrebbe visto protagonista, così come sarà un nome caldo in estate quando probabilmente saluterà la Juve. Molte novità, tutte negative, su molti nomi caldi per il prossimo mercato:

SOLO BATOSTE

"Lo Celso va al PSG per 9 milioni". L'Equipe è chiara, il talentuoso centrocampista argentino andrà a Parigi nella prossima stagione, beffata la Juve. "Mio figlio piace alla Juve, ma vuole restare a Madrid", a rincarare la dose ci pensa il padre/procuratore di Isco che chiude le porte ai bianconeri, lasciando alla Juve poche possibilità. Per questo motivo la Juve è già pronta a puntare su un altro big: