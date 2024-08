La vittoria di Firenze certifica quasi matematicamente la conquista del quinto Scudetto consecutivo, record eguagliato in Serie A

FESTA SOCIAL

[fncvideo id=”150105″]

La vittoria di Firenze certifica quasi matematicamente la conquista del quinto Scudetto consecutivo, record eguagliato in Serie A. La gioia è esplosa nel postpartita sia in campo che pochi minuti dopo negli spogliatoi di Firenze ma non solo, visto che anche gli assenti hanno voluto celebrare. Da Marchisio a Chiellini, da Buffon a Evra, tutte le celebrazioni per la grande impresa di questa stagione: CONTINUA A LEGGERE

MARCHISIO

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/ClaMarchisio8/status/724337672093872128″]

VAI AL MESSAGGIO DI BUFFON

BUFFON

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/BEmR9oDGkhI/”]

VAI AL TWEET DI CHIELLINI

CHIELLINI

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/chiellini/status/724343370185883654″]

VAI AL MESSAGGIO DI EVRA

EVRA

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/BEmTSZpmdNd/?taken-by=patriceevra33″]

Non solo buone notizie però, perché un big chiude ufficialmente la stagione: CONTINUA A LEGGERE